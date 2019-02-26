В Кургане человек в маске Путина у здания управления ФСБ требовал у прохожих заплатить налоги

Днем 25 февраля у зданий управления ФСБ России по Курганской области и администрации города появился человек в маске президента России Владимира Путина, который требовал у прохожих заплатить налоги.

Оказалось, что под маской главы государства скрывался активист движения "Агит Россия" - он провел одиночную акцию протеста против роста налогов.

"Активист раздавал листовки прохожим с требованием оплатить налог. Этой акцией мы хотели напомнить гражданам, кто несет персональную ответственность за рост налогов, рост цен и низкого уровня жизни россиян", - сообщили в группе движения в соцсети "Вконтакте".



Активисты движения считают, что "молчание и бездействие помогает коррупционной власти обворовывать граждан нашей страны".

Напомним, в конце января этого года в Санкт-Петербурге в вагонах подземки были расклеены плакаты, на которых упоминались "подарки" россиянам от руководства государства. Акция призывала задуматься о том, кто виноват в обнищании граждан страны и низком уровне жизни в России.

"Как цены в магазинах?", "Яйца покупаете?", "Валежник собираете?", "Цены на бензин, ЖКХ?" - гласили надписи на постерах с изображениями Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Стоит отметить, что Зауралье стало очередным в списке регионов России, где в сентябре этого года пройдут выборы губернаторов. Владимир Путин своим указом относительно недавно (в октябре 2018 года - прим.) назначил Вадима Шумкова на должность врио главы Курганской области.