Администрация Челябинска согласовала митинг дольщиков, которым звонил Путин

Администрация Челябинска согласовала митинг дольщиков микрорайона Чурилово Lake City. Протестная акция пройдет 2 марта в сквере им. Колющенко.

Дольщики планировали провести митинг на Алом поле, но мэрия согласовала другую площадку.

"Да, власти опять нас отправили в кусты. Но ничего, мы и из кустов им покоя не дадим, пока они не начнут решать проблемы своих граждан - обманутых дольщиков", - рассказали в инициативной группе дольщиков.

Напомним, в ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент РоссииВладимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Из 18 домов было принято решение вводить в эксплуатацию только 11, дольщики остальных семи объектов по взаимной договорённости переведены в дома с более ранними сроками сдачи. Четыре дома планировалось сдать в первом квартале 2018 года, ещё три – в 2018 году, оставшиеся четыре – в 2019 году.

Через месяц после звонка президента был задержан депутат челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан.

В июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако, по словам дольщиков, Пязок не выполняет условия досудебного соглашения и не помогает в достройке домов.

В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области признал строительную компанию "Речелстрой" банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства.