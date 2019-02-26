26 Февраля 2019
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Россия

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Происшествия Центральный ФО

В Москве задержан молодой человек, устроивший резню в суши-баре

В Москве возбуждено уголовное дело против 25-летнего молодого человека. Его обвиняют в убийстве знакомого.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось вечером 25 февраля в помещении суши-бара в торговом центре на улице Старокачаловская. В ходе внезапно возникшего конфликта молодчик нанес удар ножом в область грудной клетки ранее знакомому 24-летнему парню. От полученных ранений тот скончался на месте.

Сейчас решается вопрос о заключении предполагаемого убийцы под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о стрельбе в Москве из-за неправильного сватовства дагестанца: брат девушки остался недоволен тем, что будущий жених приехал раньше времени. В итоге последний открыл огонь и ранил несостоявшегося родственника.

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В Москве задержан молодой человек, устроивший резню в суши-баре

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Теги: Москва, суши-бар, убийство, СКР



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