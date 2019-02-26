"Он с ножом шел убивать!" Свидетели курганской драки, в которой пострадал пенсионер, заявили о невиновности полицейского

Свидетели потасовки между сотрудником полиции и соседом-пенсионером в Кургане утверждают, что все совсем не так, как официально озвучил Следственный комитет и МВД.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, 25 февраля появилась официальная информация - в Кургане сотрудник полиции избил соседа-пенсионера. Инцидент произошел в доме №25А на улице Краснодонской ночью 23 февраля. Сообщалось, что якобы пенсионер пришел на громкие звуки музыки и шум, который доносился из квартиры полицейского. В ответ на визит полицейский якобы ударил престарелого мужчину и тот упал, ударившись головой о ступеньки. Сейчас пострадавший находится в коме. Однако свидетели ЧП заявляют, что все было совсем не так.

В распоряжении Накануне.RU есть комментарии сразу нескольких человек, которые в один голос утверждают - напали на полицейского, престарелого мужчину никто не бил.

"Деда никто не бил, сотрудники полиции находились в гостях у своего коллеги и его супруги как раз по этому адресу - Краснодонская, 25А. Внезапно кто-то стал долбить в дверь, высказывая угрозы убийством, называть хозяина квартиры "мусором", оскорблять, орать, весь подъезд это слышал", - сообщил Накануне.RU один из свидетелей инцидента.

Оказалось, что буян - сосед полицейского, который неоднократно судим, в том числе по "наркотической" 228-ой статье УК РФ.

"На протяжении длительного времени этот товарищ испытывает к своему соседу-полицейскому личную неприязнь из-за того, что тот работает в правоохранительных органах. Подобные ситуации с оскорблениями, угрозами убийством и выламыванием дверей уже были. Причем данные факты были зафиксированы все, вызывались наряды полиции", - сообщил свидетель.

Далее события происходят, по словам собеседника Накануне.RU, за считанные секунды.

"Хозяин квартиры - сотрудник полиции вызывает наряд. Пока ждут наряд он решает открыть дверь и попытаться самому утихомирить буйного соседа. Однако злоумышленник врывается в квартиру полицейского, наносит ему удар, завязывается потасовка. Полицейский и сосед вываливаются в подъезд и катятся по ступенькам. В этот момент на шум выходит отец судимого мужчины, который попытался утихомирить сына. Но дерущиеся случайно сбили пенсионера с ног и он ударился головой, то есть его никто не бил", - сообщил свидетель.

В этот момент, по словам свидетеля, из квартиры полицейского вышел другой сотрудник МВД - друг хозяина квартиры - и попытался разнять мужчин. Однако судимый сосед выхватил нож и ударил им в лицо полицейского.

"Откуда у него с собой нож? Значит, он на самом деле шел убивать полицейских. До сих пор пострадавшему не оказана помощь, заявления в полицию от него не принимаются. Наоборот, заведено уголовное дело на сотрудника, который по сути защищал свой дом от буйного ранее судимого соседа, который пришел к ним с ножом и первый начал барабанить в дверь. Сейчас морально давят на свидетелей, запугивают, хотят подвести под увольнение сотрудника, который по сути не виноват ни в чем, полиция на этом просто хочет сделать себе показатели", - отметил собеседник.

Сейчас на полицейского - хозяина квартиры, завели уголовное дело, арестовали его. Свидетель ЧП отмечает, что супруга арестованного боится выходить из дома.

"Она боится этого неадекватного соседа. Еще один момент интересный - у полицейского в доме обыск провели, а у буяна - нет. Так он же пришел с ножом, напал на полицейских сам, первый, а виноватым выставили сотрудника полиции. Это полный неадекват", - заявил собеседник Накануне.RU.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU сообщили:

"В ходе расследования уголовного дела все обстоятельства случившегося будут установлены достоверно".