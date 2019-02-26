26 Февраля 2019
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В Исаакиевском соборе 23 февраля хор спел про ядерную бомбежку Вашингтона

В Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга 23 февраля исполнил композицию о том, как США будут уничтожены ядерными ракетами.

После того, как видео распространилось в сети и вызвало общественный резонанс, хор призвал "не заниматься политиканством".

В сообщении, опубликованном на странице во "ВКонтакте", оставлен ответ "мастерам политической аналитики": "Песни, которые мы поем - это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры".

В песне, написанной в 1980-х годах бардом Андреем Козловским, есть слова: "На подводной лодочке с атомным моторчиком, Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!".

25 февраля телеведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев представил в эфире графику, где "мишенями" российских ракет "Циркон" были названы здание Пентагона, Кэмп-Дэвид, Форт-Ритчи, Мак-Клеллан и другие объекты.

Сюжет вышел после послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин пообещал зеркальный и асиметричный ответ США в случае развертывания американских ракет в Европе.

По его словам, такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России.

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В Исаакиевском соборе 23 февраля хор спел про ядерную бомбежку Вашингтона

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Теги: исаакиевский собор, хор, ядерные бомбы, сша



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