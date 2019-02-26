Милонов будет возмущен: Сергей Шнуров вошел в совет при комитете Госдумы по культуре

Буквально накануне адвокат 45-летнего питерского музыканта Сергея Шнурова жаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на депутата Виталия Милонова, который уже давно конфликтует со Шнуром. И "наказание" (моральное уж точно) последовало: стало известно, что фронтмен "Ленинграда" включен в состав совета при комитете нижней палате парламента по культуре.

Компанию Шнурову в общественном совете составят митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитетя Елену Ямпольскую.

"Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала она.

"Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.

Напомним, ранее Милонов называл Шнурова "отрыжкой пивняка", критиковал его поэтическую традицию и музыку. Также Виталий вызывал Сергея на поединок, предлагал биться на нормандских мечах.