Мэрия Миасса расторгла инвестиционное соглашение с Круглогорским ГОКом

Администрация Миасса расторгла инвестиционное соглашение с ООО "Круглогорский ГОК". Соответствующее решение было принято по итогам встречи главы города Григория Тонких с представителями компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

ООО "Круглогорский ГОК" прекращает все работы на площадке до предоставления всей необходимой документации и получения разрешений на производство работ, а всю информацию о проекте организация должна предоставить в двухнедельный срок.

Кроме того, администрация Миасса по результатам обследования земельного участка направила запросы в надзорные органы.

Напомним, накануне губернатор Борис Дубровский потребовал от инвестора остановить строительные работы на площадке.

В ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Жители выступили против строительства комбината. 2 марта у здания администрации Миасса пройдет митинг против загрязнения озера Тургояк и строительства Круглогорского ГОКа.