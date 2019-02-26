26 Февраля 2019
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Общество

Россия осталась мировым лидером по поставкам нефти в Китай

Россия в январе сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай, импорт достиг 6,97 млн т, сообщает Bloomberg со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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В сравнении с показателями прошлого года Россия увеличила поставки нефти в КНР на 25% в годовом выражении. Саудовская Аравия нарастила поставки на 34,2%, но осталась на втором месте с итогом 5,76 млн т.

Тройку крупнейших замыкает Ангола, которая поставила 5,2 млн т сырья.

Добавим, "Газпром" сегодня отчитался о завершении 99% строительных работ по проекту "Сила Сибири" для поставок газа в Китай. Газопровод начнет работу на 20 дней раньше запланированного срока.

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Россия осталась мировым лидером по поставкам нефти в Китай

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Теги: поставки нефти, Китай, ТЭК



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