Россия осталась мировым лидером по поставкам нефти в Китай

Россия в январе сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай, импорт достиг 6,97 млн т, сообщает Bloomberg со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В сравнении с показателями прошлого года Россия увеличила поставки нефти в КНР на 25% в годовом выражении. Саудовская Аравия нарастила поставки на 34,2%, но осталась на втором месте с итогом 5,76 млн т.

Тройку крупнейших замыкает Ангола, которая поставила 5,2 млн т сырья.

Добавим, "Газпром" сегодня отчитался о завершении 99% строительных работ по проекту "Сила Сибири" для поставок газа в Китай. Газопровод начнет работу на 20 дней раньше запланированного срока.