Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до апреля - Мосгорсуд отклонил апелляцию

Мера пресечения для нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева оставлена без изменений. Футболисты продолжат находиться под стражей, передает корреспондент Накануне.RU.

Кокорина, Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года.

В начале февраля Тверской районный суд принял решение оставить спортсменов под стражей еще на два месяца, это же касается и остальных фигурантов. Новый срок - до 8 апреля. Адвокаты обжаловали этот вердикт.

Сегодня Мосгорсуд оставил решение первой инстанции без изменений. Апелляция защиты была отклонена.

Напомним, ранее "Краснодар" отказался включать Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.