Россияне заплатят за мусор 180 миллиардов рублей в год

Жители России заплатят 179,9 млрд руб. в год за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этой суммы, региональных средств и средств, предусмотренных национальным проектом "Экология", должно хватить на строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов, сообщили Накануне.RU аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Исходя из средних норм накопления твердых коммунальных отходов и расценок на услуги региональных операторов, среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 руб. в год. Таким образом, в общей сложности за услуги региональных операторов по обращению с ТКО жители заплатят 179,9 млрд руб. в год", - говорится в исследовании

По подсчетам аналитиков, сборы на вывоз и переработку мусора себя оправдают: собранных средств должно хватить на строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов.

"Если прибавить к этому финансовые инструменты из нацпроекта "Экология" и средства региональных бюджетов, у операторов по обращению с ТКО появляется крепкая финансовая база для выполнения целевых показателей, утвержденных региональными программами по обращению с отходами. При таком уровне финансирования строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов – вполне реальная перспектива", – прогнозирует президент сети FinExpertiza Нина Козлова.

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области – почти 3 тыс. 62 руб. в год: в регионе – самая большая норма накопления ТКО и расценки регоператоров. Чуть меньше придется на жителей Ленинградской области – 2 тыс. 845 рубл. на человека в год.

Самая низкая стоимость за вывоз мусора определена в Амурской области – 45,12 руб. на человека в год: переход на новую схему оплаты там пока не произошел. В Приморском крае – 227,35 руб. на человека в год (отношения с региональным оператором прекращены) и Республике Дагестан – 390 руб.

Напомним, в прошлом году Госдума приняла законопроект, позволяющий Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю на три года отложить переход на новую систему обращения с отходами. В отличие от двух столиц, Севастополь этим правом не воспользовался и в 2019 году присоединился к реформе мусорной отрасли. Санкт-Петербург, хоть и не планирует переходить на новую систему работы в текущем году, нормативы накопления твердых отходов и предельные тарифы региональных операторов установил. А вот Москва с региональными операторами и их тарифами пока не определилась.

В Госдуме посчитали, что тарифы на мусор в ряде регионов выросли в 5,5 раз. Установление тарифов – обязанность регионов, но Минприроды не должно было оставлять их один на один с этой задачей, уверены депутаты. Результат – завышенные цены в "платежках" для граждан в результате сговора местных чиновников с региональными операторами.