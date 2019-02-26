Opel объявил о возвращении в Россию

Автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок, говорится в сообщении концерна PSA Group, в который входит немецкий бренд.

Как сообщила ТАСС официальный представитель концерна Карин Дуэ, PSA Group намерена развернуть производство автомобилей Opel на заводе в Калуге. Их модельный ряд пока не определен.

18 марта 2015 года американский концерт General Motors (куда ранее входил Opel) решил закрыть производство автомобилей в Санкт-Петербурге, а также полностью отказаться от продаж автомобилей Opel в России, начиная с декабря 2015.

До 30 июня продолжалась крупноузловая сборка; с 1 июля завод был законсервирован. Из России ушли два бренда GM - Opel и Chevrolet (остались лишь премиальные модели).