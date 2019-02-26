"Интервал составит 15 минут": в Екатеринбурге отмененный маршрут 024 будут повторять автобусы 57 и 57А

В мэрии Екатеринбурга заявили, что автобусы 57 и 57А полностью повторят маршрут 024.

Напомним, отмена данного маршрута вызвала сильное недовольство среди горожан. Люди писали письма полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также прокурору города Светлане Кузнецовой. Они требовали вернуть маршрут 024 в том виде, в котором он был.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочее совещание по организации транспортного обслуживания населения, где был рассмотрен вопрос о работе компенсирующего маршрута 024.

Как рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Николай Вахлов, Гортранс на этом совещании предложил варианты транспортного обеспечения участка улиц Ельцина – Челюскинцев – 8 Марта, сейчас этот вопрос прорабатывается специалистами комитета. Планируется, что после изменений маршруты 57 и 57А будут дублировать 024 на всей протяженности.

"Интервал движения автобусов составит 15 минут, а на участках, где они пересекаются – семь минут. Пока предполагается, что маршрут 57А со 2-ой Новосибирской улицы будет следовать по улицам Окружной – Селькоровской – Титова – 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев (через Макаровский мост) – Стрелочников, далее по своему обычному маршруту, но до ДМБ №9. Маршрут 57 будет идти с остановки "Елизавет" по улицам Титова – 8 Марта – проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова и далее на Стрелочников", - пояснил Вахлов.

Как добавили в мэрии, новая схема движения автобусов по маршрутам 57 и 57А начнет работать уже в марте.