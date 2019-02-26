Объявление о "независимости" Прикамья от приволжского полпреда под вопросом

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край

Объявление о "независимости" Прикамья от приволжского полпреда под вопросом

В Перми изменилась площадка проведения конференции, посвящённой "переезду" Прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский. Новое место пока не объявлено, на фоне неразберихи появились сведения о запрете мероприятия властями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, переход региона в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге 27 февраля должны были обсудить на площадке "Коммерсанта" в Прикамье заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов и политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин. По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии, а также близость Екатеринбурга и Перми – между городами – около 300 км.

Проектный менеджер "Ъ-Прикамье" Анжела Габдулбаянова заявила Накануне.RU, что организаторы предпочли иное место.

"Причины отмены они не озвучили, о новой дате сообщим дополнительно", - сказала Габдулбаянова.

Александр Белоусов в разговоре с Накануне.RU отметил, что ни он, ни Чусовитин встречу не отменяли, просто площадка стала другой.

"Никакой отмены с нашей стороны не было. Новое место будет известно чуть позже", - сказал Белоусов.

Добавим, по версии telegram-канала "Политов", площадку решили изменить после звонка кого-то из представителей власти.

каменная карта УрФО в уральском полпредстве(2010)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Объявление о "независимости" Прикамья от приволжского полпреда под вопросом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермский край, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Максим Решетников, Сергей Собянин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2019 15:51 Мск Прикамью предложат "переехать" в УрФО

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 498

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети