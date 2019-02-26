Объявление о "независимости" Прикамья от приволжского полпреда под вопросом

В Перми изменилась площадка проведения конференции, посвящённой "переезду" Прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский. Новое место пока не объявлено, на фоне неразберихи появились сведения о запрете мероприятия властями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, переход региона в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге 27 февраля должны были обсудить на площадке "Коммерсанта" в Прикамье заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов и политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин. По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии, а также близость Екатеринбурга и Перми – между городами – около 300 км.

Проектный менеджер "Ъ-Прикамье" Анжела Габдулбаянова заявила Накануне.RU, что организаторы предпочли иное место.

"Причины отмены они не озвучили, о новой дате сообщим дополнительно", - сказала Габдулбаянова.

Александр Белоусов в разговоре с Накануне.RU отметил, что ни он, ни Чусовитин встречу не отменяли, просто площадка стала другой.

"Никакой отмены с нашей стороны не было. Новое место будет известно чуть позже", - сказал Белоусов.

Добавим, по версии telegram-канала "Политов", площадку решили изменить после звонка кого-то из представителей власти.