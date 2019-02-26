26 Февраля 2019
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Общество В России

В Госдуме предложили разрешить рекламу пива в спортивных учреждениях

Реклама пива с экранов телевизоров может перекочевать на плакаты в спортивных учреждениях. Проект, расширяющий возможности для распространения рекламы пива и напитков, на его основе, внесен в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев предложил свой вариант поправок в закон "О рекламе", касающийся распространения рекламы пивной продукции. Ранее депутаты парламента в первом чтении одобрили проект об отмене запрета на рекламу пива: временные послабления, сделанные на время проведения Чемпионата мира по футболу, могут стать постоянными.

Жигарев предлагает усовершенствованную версию закона. Депутат отмечает, что снятие запрета на рекламу алкогольной продукции на деле не позволило увеличить спонсорский бюджет соревнований - компании не воспользовались льготами и продолжали рекламировать в эфире безалкогольное пиво, ограничений по которому не было. Он предлагает продлить льготы, но подвести под действие закона и безалкогольное пиво. Кроме того, проектом на бессрочной основе разрешается реклама пива в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений. Средства от рекламы Жигарев предлагает направить на развитие спорта.

"По примерным расчетам, введение указанных норм позволит привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 млрд рублей частных инвестиций (спонсорские контракты со спортивными федерациями, лигами, клубами), что снизит затраты бюджетной системы на профессиональный спорт", - отмечает в пояснениях депутат.

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В Госдуме предложили разрешить рекламу пива в спортивных учреждениях

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Теги: реклама пива, Сергей Жигарев, законопроект, запрет рекламы пива, чемпионат мира по футболу



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