26 Февраля 2019
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На ТВ-3 выйдет новый сезон "Последнего героя": с демонологами, ведьмами и Яной Трояновой

Реалити-проект "Последний герой" перезапустит телеканал ТВ-3. Новый сезон стартует 2 марта, в роли хозяйки шоу выступит известная актриса Яна Троянова (сериал "Ольга").

В новом сезоне "Последнего героя" будут соревноваться две команды – актеры и "экстрасенсы". Последних, очевидно, решили набрать из-за формата телеканала ТВ-3, одной из тем которого является мистика.

"Две команды по восемь человек в каждой отправятся на филиппинский остров Палаван. Здесь, в первозданных джунглях, участники проведут до 39 дней, в течение которых они будут проверять себя на прочность, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом", - говорится в описании проекта.

Среди актеров-участников значатся Юлия Александрова, Илья Глинников, Ирина Безрукова, Роман Маякин, Анфиса Черных, Артур Смольянинов, Наталья Медведева, Артем Сучков. В команде "экстрасенсов": Николь Кузнецова, Сергей Пахомов, Татьяна Ларина, Иван Шабанов, Виктория Комахина, Денис Высоцкий, Аида Мартиросян, Намтар Энзигаль.

С 2001 по 2009 год "Последний герой" выходил на Первом канале. Производством первых пяти сезонов реалити-шоу занималась телекомпания ВИD, 6 сезона — "Красный квадрат", 7 сезона — Mastiff Russia. Первым ведущим на российском телевидении был Сергей Бодров-младший. Ведущей шестого сезона была Ксения Собчак.

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На ТВ-3 выйдет новый сезон "Последнего героя": с демонологами, ведьмами и Яной Трояновой

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Теги: тв-3, последний герой, экстрасенсы, яна троянова, новый сезон



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