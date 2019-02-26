В прошлом году жители Зауралья взяли ипотечных кредитов на 13 млрд рублей

За прошлый год объем ипотечных кредитов, выданных банками населению Курганской области, возрос на 51% и достиг суммы в 13 млрд рублей.

Всего было выдано 8 тыс. 603 кредита, для сравнения - в 2017 году их было выдано 6 тыс. 143, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Такой резкий рост количества кредитов по ипотеке объясняют активным рефинансированием ранее взятых ссуд, а также снижением средневзвешенной ставки с 10,6% в 2017 году до 9,5% в 2018 году.

"Жители региона стали более осмысленно брать кредиты, предварительно анализируя возможность их возвращения. Так, ответственный подход к своим долговым обязательствам отразился на снижении доли просроченной задолженности по кредитам для физических лиц", - отметил управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.

Кредитный портфель зауральцев на 1 января этого года составил 72 млрд рублей, доля ипотеки - 42%, кредитов на потребительские цели - 58%.