В Югре цены на авиаперелеты выросли почти вдвое

Ханты-Мансийский автономный округ стал лидером среди регионов "тюменской матрешки" по росту цен на авиаперевозки. Зимой 2018-2019 г. цены выросли почти вдвое, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, в Ханты-Мансийске средний чек на авиабилеты туда и обратно по внутренним направлениям зимой 2018 и 2019 гг. вырос с 9,1 тыс руб. до 13 тыс. руб. Рост цен составил 43%. По международным - рост цен составил 12%, средний чек вырос с 27,8 тыс. руб. до 31,2 тыс. руб.

При этом, несмотря на то, что в Югре зафиксирован самый высокий рост цен - качество авиаперевозок зачастую оставляет желать лучшего. Жители автономного округа нередко жалуются на соотношение цены и качества региональным депутатам.

Парламентарий окружной думы Виктор Сысун убежден, что тарифная политика компаний, представленных в Ханты-Мансийском автономном округе, оставляет желать лучшего.

"Особенно основной компании под названием "ЮТэйр". Много людей ссылаются на то, что билеты дорогие, а качество никакое. Вылететь за пределы автономного округа, так как у нас северная территория, достаточно сложно. Многие ездят на своих автомобилях. Взять билеты заранее тоже не все могут - зависит от того, у кого и когда поступают отпускные денежные средства. Хотя люди, конечно, стараются планировать. Плюс второй момент. Это наши отдаленные территории - Березовский, Белоярский районы, куда летают вертолеты. Там "ЮТэйр" представлен в единственном лице и тариф достаточно дорогой, чтобы была возможность у людей добираться. Это все сказывается в том числе и на продуктах питания, которые в грузовых отсеках довозятся. Иногда в период распутицы у нас поселки фактически без продовольствия остаются по причине того, что достаточно сложно довезти продукты до предпринимателей по такой стоимости, которую предлагают перевозчики", - сообщил парламентарий.

При этом депутат отметил, что в Югре действуют субсидии по перелетам в труднодоступные поселения, а также, компания субсидируется за счет средств региона в определенной части тарифа.

"Я думаю, что здесь вопрос стоит в предпринимательстве. Есть социальные обязательства, которые необходимо выполнять, здесь нужно идти и разговаривать с перевозчиком, смотреть возможность удешевления перевозки. Рост цен на топливо идет общий и постоянный. У нас что нефть дорожает, что падает в цене - топливо растет. А происходит это по причине того, что в стоимость топлива заложено более 60-70% налоговой составляющей, включая акцизы и прочие вещи. В странах Европы налоговая составляющая на топливо составляет порядка 20-30%, а остальное уже стоимость сырья для переработки", - поделился мнением Виктор Сысун.

Напомним, что "ЮТэйр" является одной из наиболее крупных инфраструктурных компаний в Югре и Тюменской области. Одним из основных акционеров авиакомпании является Ханты-Мансийский автономный округ, которому принадлежит 38,828%, еще 50,112% - у сургутской компании "АК-ИНВЕСТ", 8,441% акций владеет Тюменская область.

Сейчас ведутся переговоры о передаче авиакомпании банкирам. Проект, напомним, реализуют ВТБ и "Сбербанк". Главная его идея - запустить прямые перелеты между субъектами, без стыковки в столичных хабах. Инвестиции могут достигнуть $1 млрд.

В Салехарде рост цен на авиабилеты составил 16% на внутренние рейсы и 13% на международные. Средний чек на внутренние перелеты вырос с 12,2 тыс. руб. до 14,1 тыс. руб. На международные перелеты - с 35,2 тыс. руб. до 39,9 тыс руб.

Тюменская область стала единственным регионом в "тюменской матрешке", где зимой стоимость билетов, напротив, снизилась.

Так, по данным Biletix - средний чек по внутренним маршрутам из Тюмени снизился с 7,8 тыс. до 7,2 тыс. руб. Или на 7,4%. На международные перевозки - на 1% или с 20 тыс. руб, до 19,8 тыс. руб.

Как сообщил Накануне.RU, депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков, ощутимого удорожания авиабилетов этой зимой не ощущается.

"Надо отдать должное авиакомпаниям. Они гибкие тарифы применяют. Можно улететь за шесть тысяч, а можно - за 10. Все зависит от времени, от срока приобретения билетов. С багажом летишь или без", - сообщил депутат.

Однако он отметил, что чтобы долететь из Сургута до Тюмени сегодня потребуется заплатить столько же, сколько за перелет до Берлина, Мюнхена или Еревана.

Добавим, что ранее парламентарий уже высказывал недовольство дорогими билетами на северные направления авиакомпании "ЮТэйр". Тогда представитель области в авиакомпании "Ютэйр", директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев пояснил, что у перевозчика возникли финансовые трудности, а это в свою очередь отразилось на тарифах.