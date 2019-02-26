26 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Свердловский парламент усилил полномочия губернатора

В ходе сегодняшнего заседания Законодательного собрания Свердловской области депутаты единогласно утвердили изменения в Устав региона, которые приведут к усилению полномочий губернатора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Поправки, в частности, затронули структуру областного правительства, возглавляемого высшим должностным лицом субъекта: введена государственная должность вице-губернатора. Должность первого заместителя губернатора осталась одна - её занимает Алексей Орлов.

При этом давать согласие на назначение вице-губернатора, определяющего внутреннюю политику Свердловской области (сейчас этот пост занимает Сергей Бидонько) , депутаты областного парламента не будут, кадровое решение отныне находится в компетенции губернатора. И, следовательно, он же полностью отвечает за своего подчинённого, который не обязан отчитываться о своей работе перед народными избранниками.

Второе существенное изменение Устава связано с порядком создания Совета общественной безопасности, чья деятельность после официального упразднения областного закона о Совбезе, будет целиком подконтрольна губернатору.

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Свердловский парламент усилил полномочия губернатора

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Теги: полномочия губернатора, изменения в устав



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