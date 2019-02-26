Посол Великобритании в РФ: Сергей и Юлия Скрипаль живы, я могу подтвердить

Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу, отметив, что может это подтвердить.

По его словам, они находятся в безопасном месте. Запрос российского посольства с просьбой встретиться Скрипалям передали, добавил посол в интервью "Интерфаксу". Однако они не хотят этой встречи, сказал Бристоу.

Также Бристоу сообщил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

Он подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по "Делу Скрипалей", нежели публикуется в СМИ.

Ранее The Sunday Times сообщало об опасениях врачей, что Скрипаль, отравленный вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери в прошлом году, не сможет поправиться полностью.

После этих сообщений в российском посольстве предположили, что за подобным информационным фоном может стоять попытка довести дело до смерти Скрипаля и уничтожения улик, как это было в случае с отравлением в Эймсбери британки Дон Стерджес.

Мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Ранее племянница Скрипаля Виктория заявила, что ее дяди уже давно нет в живых. По ее мнению, Сергей Скрипаль "уже давно кремирован и стоит в урне".