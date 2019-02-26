26 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Екатеринбургские депутаты отказали в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины

Депутаты городской думы Екатеринбурга отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы. Большая часть народных избранников (28 человек) считают, что его организация повлечёт за собой нарушение в федеральном законодательстве, в том числе в Градостроительном кодексе РФ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным главы горизбиркома Ильи Захарова, на проведение референдума потребуется около 118 млн руб., однако таких денег в городском бюджете нет. Он также добавил, что впервые в истории Екатеринбурга документы дошли до стадии проверки вопросов референдума, а это - большой опыт.

"Отталкиваясь от мнения 10 человек, которые входят в эту инициативную группу, мы хотим провести референдум. Вдумайтесь, у нас народ очень плохо ходит на выборы. Думаете, что они пойдут на референдум? Вы не думаете, что эти деньги будут потрачены впустую? Вы готовы потратить эти деньги бездарно? Для чего это нужно? Люди, которые это инициируют, хотят пиара, а люди, которые хотят построить - делают благое дело, ведь город становится интереснее", - заявил депутат Михаил Вечкензин.

Вопросы, вынесенные на референдум, не отвечают требованиям федерального и областного законодательства. В связи с этим городская дума признала их не соответствующими.

По данным заключения депутата Константина Киселёва, вопросы референдума не нарушают никаких законов.

"Как будут отговорки в следующий раз? Опять юридические? Здесь мы говорим об учёте мнений горожан", - высказался коммунист Андрей Пирожков.

В итоге 28 депутатов проголосовали за отклонение референдума, только пять из них были против, один воздержался. Дума должна передать документы и городской избирком, который и откажет инициативной группе в регистрации.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Ранее на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству народные избранники единогласно одобрили перевод общественной зоны в предназначенную для культового сооружения. Главный аргумент - поскорее начать благоустройство территории близ Театра драмы, чтобы закончить работы до 2023 года, 300-летия Екатеринбурга.

Тогда председатель профильной комиссии Алексей Вихарев заявил, что "все православные семьи с нетерпением ждут начала строительства, моя семья не исключение. Мы благодарны Игорю Алтушкину [глава "Русской медной компании"] за его монументальный подход к возрождению духовности на Урале. Мы ещё не понимаем, но возведение храма изменит судьбу нашего города".

Отметим, что главные инвесторы предстоящего храмостроительства, среди которых не только РМК, но и УГМК, никак не комментируют ситуацию. И, видимо, планово готовятся к строительству.

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Екатеринбургские депутаты отказали в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины

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Теги: храм святой Екатерины, референдум, екатеринбург, городская дума



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