Хабиб Нурмагомедов потребовал наказать дагестанских организаторов спектакля с любовными сценами

30-летний титулованный боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов возмутился спектаклем "Охота на мужчин" (антрепризный проект, в ролях заняты Иван Жидков и Анна Михайловская). Представление дали еще 23 февраля в Доме Дружбы в Махачкале.

В частности, Нурмагомедова возмутила сцена, в которой девушка в кружевном боди и чулках пристает к молодому человеку, потом тот связывает красотке руки и уже сам начинает раздеваться, а она лежит в фривольной позе, затем закидывает ему на грудь ногу.

В Instagram Хабиб пишет: "Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на Мужчин" Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете ,что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Нурмагомедов спрашивает: "Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И ,кто ,вообще, за эту порнографию ответит?".

Порнография по версии Хабиба

Далее спортсмен дает советы "правительству Дагестана": провести расследование и наказать организаторов "по закону", потребовать извинений и "чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время. #ДагестанПроснись".

Не очень понятно, какие именно правовые акты, по мнению Нурмагомедова, запрещают "поцелуи" и появление на сцене во время представления в нижнем белье.

В комментариях многие подписчики бойца соглашаются с ним (судя по высказываниям, большая часть из них как раз из Дагестана). Другие возражают, что представление нельзя отнести к "порнографии" и уж тем более запретить.

Стоит отметить, что в других городах России спектакль вполне востребован, например, на "Яндекс.Афише" он имеет рейтинг 8,6.

Актер и продюсер спектакля Иван Жидков уже написал в Instagram, что ему приходят сообщения с угрозами. Он посчитал необходимым извиниться: "От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать "чернуху". Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли , которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами . Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление , но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго. Нас пригласили , мы с радостью приехали. То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s Всем мир".

Это, кстати, уже не первый раз, когда Нурмагомедов выступает в качестве цензора и критика. Не так давно он поддержал отмену концертов Егора Крида в Дагестане, а музыканта и его покровителя Тимати даже называл "петушарами".