"Екатеринбург-Арена" не попала в число финалистов голосования за лучший новый стадион в мире

Продолжается голосование за стадионы мира, претендующие на звание лучшей новой арены, построенной в 2018 году. Определилась десятка финалистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, голосование проводит портал Stadiumdb.com, представляющий из себя базу данных по всем стадионам планеты. В числе претендентов на звание лучшего среди недавно построенных были 27 стадионов из 10 стран мира, в том числе семь российских арен, принимавших матчи чемпионата мира по футболу-2018: "Калининград", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Мордовия-Арена", "Волгоград-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

Сейчас голосование выходит на финишную прямую и определились 10 финалистов. Из российских стадионов туда попали четыре российских арены - в Мордовии, Ростове-на-Дону, Самаре и Волгограде. Победитель будет известен 7 марта.

Как сообщало Накануне.RU, недавно был опубликован отчет о доходах футбольных клубов Европы по итогам сезона-2017/18. Первое место занял мадридский "Реал".