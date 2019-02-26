На Ямале из-за штормового предупреждения блокирована работа аэропортов и зимников

Из-за штормового предупреждения на Ямале блокирована работа аэропортов, до особого распоряжения закрыт проезд по зимним автодорогам, передает корреспондент Накануне.RU.

Из аэропорта Салехарда из-за метеоусловий отменены рейсы до Яр-Сале и Тарко-Сале. Задерживается рейс до Салемала и два рейса до населенного пункта Мужи. Также задерживается рейс из Надыма. В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются рейсы в Красноселькуп и Сабетту, а также сообщается о задержке рейса из Москвы.

С 6.30 закрыт проезд по зимнику "Салехард-Надым" для всех видов транспорта. С 7.00 - закрыто движение по зимнику "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги" и "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале". С 8.00 - для автомобилей закрылась дорога по зимнику "Уренгой - Красноселькуп".

Причиной закрытия зимников также стало ухудшение погодных условий: порывистый ветер, метель, недостаточная видимость.