СМИ сообщили о стрельбе в Москве из-за неправильного сватовства дагестанца

Нарушение правил сватовства стало причиной конфликта со стрельбой между дагестанцами в Москве.

Брат девушки остался недоволен тем, что будущий жених приехал раньше времени, пишет "МК".

Инцидент случился на стоянке перед торговым центром по улице Покрышкина. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из них сватался к сестре второго, "но древних традиций не соблюдал и вел себя не по-горски".

В итоге "жених" ранил своего несостоявшегося шурина, пострадавший госпитализирован.

Ранее в Москве произошла крупная перестрелка, в ходе которой пострадали около 10 человек. Сообщается, что вооруженные люди в масках ворвались в заведение и силой заставили посетителей выйти на улицу. Уже возле ресторана "Неолит" началась потасовка.

Всего участников конфликта по сообщению полиции было от 70 до 100 человек. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые задержали более 10 человек.