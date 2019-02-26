СМИ сообщили о стрельбе в Москве из-за неправильного сватовства дагестанца

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

СМИ сообщили о стрельбе в Москве из-за неправильного сватовства дагестанца

Нарушение правил сватовства стало причиной конфликта со стрельбой между дагестанцами в Москве.

Брат девушки остался недоволен тем, что будущий жених приехал раньше времени, пишет "МК".

Инцидент случился на стоянке перед торговым центром по улице Покрышкина. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из них сватался к сестре второго, "но древних традиций не соблюдал и вел себя не по-горски".

В итоге "жених" ранил своего несостоявшегося шурина, пострадавший госпитализирован.

Ранее в Москве произошла крупная перестрелка, в ходе которой пострадали около 10 человек. Сообщается, что вооруженные люди в масках ворвались в заведение и силой заставили посетителей выйти на улицу. Уже возле ресторана "Неолит" началась потасовка.

Всего участников конфликта по сообщению полиции было от 70 до 100 человек. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые задержали более 10 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ сообщили о стрельбе в Москве из-за неправильного сватовства дагестанца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стрельба, москва, дагестанец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 498

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети