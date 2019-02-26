26 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

"Сургутнефтегазбанк" требует 42 млн с компаний югорского бизнесмена, которому жал руку Улюкаев

"Сургутнефтегазбанк" (контрольный пакет акций принадлежит "Сургутнефтегазу") подал иск о взыскании долгов с компаний бизнесмена Андрея Копайгоры. Суммарные требования превышают 42 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчиками по гражданскому иску банка выступают четыре компании, принадлежащие бизнесмену: "Югорская промышленная корпорация", "Дорожно-эксплуатационное предприятие", а также ОАО "Завод Элкап" и одноименное ООО. Основной владелец активов Андрей Копайгора фигурирует, как третье лицо.

Ранее с иском о банкротстве "Югорской промышленной корпорации" обратилась налоговая служба. Как следует из материалов суда, ЮПК задолжала более 14 млн руб. по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Вместе с недоимкой и пени сумма долга приблизилась к 30 млн руб. В феврале арбитраж принял заявление и назначил заседание на март.

Наталья Комарова, Андрей Копайгора, Алексей Улюкаев, Петербургский международный экономический форум, ПМЭФ(2015)|Фото: admhmao.ru

Андрей Копайгора (слева) на подписании соглашения с Минэкономразвития и Югрой о привлечении иностранных инвестиций в Берёзовский район

Как сообщало Накануне.RU, до 2016 г. ЮПК владела акциями "Овомира", в портфель которой входили акции "Птицефабрики Челябпинской" и сургутского совхоза "Северное". "Овомир" Копайгора купил у "Корпорации развития".

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"Сургутнефтегазбанк" требует 42 млн с компаний югорского бизнесмена, которому жал руку Улюкаев

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Теги: Сургутнефтегазбанк, АндрейКопайгора, Элкап, Югорская промышленная корпорация



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