26 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Уралец отсидит 12 лет за жестокое убийство школьницы

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю поселка Сосьва. Его признали виновным в жестоком убийстве школьницы и надолго отправили за решетку.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 21 сентября прошлого года: злоумышленник выпивал у себя на квартире вместе с двумя несовершеннолетними, в том числе 17-летней девушкой. В разгар застолья мужчина поссорился со школьницей и убил ее, пригрозив другому подростку расправой, если тот проговорится.

Затем убийца завернул тело девушки в ковер, вынес его из квартиры в огород рядом с домом и сжег. На следующее утро погибшую нашли полицейские.

Проведенная судебная психиатрическая экспертиза показала, что уралец полностью вменяем. Свою вину он признал. Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец отсидит 12 лет за жестокое убийство школьницы

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Теги: школьница, убийство, Средний Урал



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