26 Февраля 2019
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В Нижневартовске введен карантин: растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Нижневартовске на 25% по сравнению с предыдущей неделей увеличилось число заболевших. В городе объявлен карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Всего за минувшую неделю зафиксировано 3958 случаев ОРВИ (3005 - среди детей до 17 лет, 953 - среди взрослых) и шесть случаев гриппа (по три случая у детей и взрослых). В связи с ростом заболеваемости на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города принято решение ввести ограничительные мероприятия.

грипп, ОРВИ, Нижневартовск, школы, ученики, виртуальное обучение(2017)|Фото: Администрация Нижневартовска

С сегодняшнего дня образовательный процесс в Нижневартовске приостановлен. Занятия идут дистанционно: на сайтах школ размещаются задания для самостоятельного изучения. Также будут приостановлены занятия в спортивных секциях, в закрытых помещениях и в учреждениях допобразования.

Жителей Нижневартовска просят воздержаться от посещения общественных мест с массовым пребыванием людей.

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В Нижневартовске введен карантин: растет число заболевших гриппом и ОРВИ

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Теги: карантин, грипп, ОРВИ, школы



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