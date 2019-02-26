В Нижневартовске введен карантин: растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Нижневартовске на 25% по сравнению с предыдущей неделей увеличилось число заболевших. В городе объявлен карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Всего за минувшую неделю зафиксировано 3958 случаев ОРВИ (3005 - среди детей до 17 лет, 953 - среди взрослых) и шесть случаев гриппа (по три случая у детей и взрослых). В связи с ростом заболеваемости на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города принято решение ввести ограничительные мероприятия.

С сегодняшнего дня образовательный процесс в Нижневартовске приостановлен. Занятия идут дистанционно: на сайтах школ размещаются задания для самостоятельного изучения. Также будут приостановлены занятия в спортивных секциях, в закрытых помещениях и в учреждениях допобразования.

Жителей Нижневартовска просят воздержаться от посещения общественных мест с массовым пребыванием людей.