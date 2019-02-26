Александр Гусев: Будем мониторить количество предприятий, имеющих заработную плату ниже среднеотраслевой

Сфера трудовых отношений была в центре внимания на еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, о результатах деятельности Государственной инспекции труда в Воронежской области и ситуации в сфере трудовых правоотношений за 2018 год проинформировал руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Иван Яцких.

По данным региональной гострудинспекции, в 2018 году были восстановлены трудовые права 71125 работников, что в 2 раза больше, чем в 2017 году; произведены выплаты незаконно задержанной заработной платы 4633 работникам на общую сумму 123,5 млн. рублей, что на 12% превышает показатель 2017 года; оформлено 1637 трудовых договоров по предписаниям ГИТ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в регионе прослеживается положительная тенденция со снижением производственного травматизма. В 2018 году зарегистрировано 68 несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве. В том числе – 12 несчастных случаев со смертельным исходом, 3 групповых несчастных случая, 53 несчастных случая с тяжелым исходом. Погибли на производстве 13 работников. Для сравнения – в 2017 году было 99 несчастных случаев, из них 23 со смертельным исходом. Таким образом, количество несчастных случаев: с тяжелыми последствиями сократилось на 31%, со смертельным исходом на 48%. Снижению производственного травматизма способствовали в первую очередь мероприятия направленные на создание на предприятиях СУОТ (системы управления охраной труда).По итогам 2018 года Государственная инспекция труда в Воронежской области заняла 6 место среди 82 инспекций Российской Федерации (1 – по ЦФО).

Деятельность Гострудинспекции в работе по погашению задолженности по заработной плате, снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений осуществляется на основе взаимодействия с правительством Воронежской области, органами исполнительной власти региона, налоговыми органами, профсоюзами, объединениями работодателей. Как результат - по предписаниям инспекции произведены доплаты до величины прожиточного минимума 535 работникам на общую сумму 2314 тыс.руб. Также посредством межведомственного взаимодействия решаются вопросы погашения задолженности по заработной плате на предприятиях со сложной финансово–экономической ситуацией. По состоянию на конец февраля 2019г. в реестре предприятий – должников значится 10 предприятий с суммой задолженности 126 762 тыс.руб. перед 1222 работниками. По данным Воронежстат, на 1 февраля 2019 г. зафиксирована задолженность по заработной плате в размере 41 754 тыс. руб. перед 343 работниками двух предприятий, находящихся в процедуре банкротства перед: 169 работниками ООО Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский» в размере 22584 тыс. руб., 174 работниками ООО «162 КЖИ» в размере 19170 тыс.руб. Таким образом, на предприятия – банкроты приходится 40% общей суммы долга.Ситуация с выплатой заработной платы работникам ОАО «Воронежтрубопроводстрой» находится на постоянном контроле как инспекции труда, так и правительства Воронежской области.

Александр Гусев поручил провести работу с предприятиями, где заработная плата ниже среднеотраслевой. " Мы будем мониторить количество предприятий, имеющих заработную плату ниже среднеотраслевой. Такую системную работу с руководителями предприятий необходимо наладить, прошу вас подключиться. А коллегам еще раз напоминаю – для вас это будет один из показателей эффективности вашей работы", - отметил глава региона.

Относительно задержек выплат зарплаты, воронежский губернатор дал поручение. " Необходимо провести большое совещание по вопросам выплаты незаконно задержанной заработной платы. Хотелось бы более глубоко погрузиться в эту тему. Надо обратить внимание на предприятия, где есть предпосылки к задержке зарплаты", – сказал Александр Гусев.