В Сургуте попавшие под "уголовку" "Свидетели Иеговы"* встретились с омбудсменом

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова в рамках личного приёма граждан в Сургуте встретилась с фигурантами дела о деятельности в городе "Свидетелей Иеговы"*, сообщил Накануне.RU помощник уполномоченного Муратбек Канафин.

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Встречи прошли 25 февраля. По всем жалобам начались проверки. Суть претензий и количество обратившихся не уточняется. Сегодня Стребкова также работает в Сургуте.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Следователи опровергли информацию о пытках задержанных. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.