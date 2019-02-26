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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте попавшие под "уголовку" "Свидетели Иеговы"* встретились с омбудсменом

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова в рамках личного приёма граждан в Сургуте встретилась с фигурантами дела о деятельности в городе "Свидетелей Иеговы"*, сообщил Накануне.RU помощник уполномоченного Муратбек Канафин.
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Встречи прошли 25 февраля. По всем жалобам начались проверки. Суть претензий и количество обратившихся не уточняется. Сегодня Стребкова также работает в Сургуте.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Следователи опровергли информацию о пытках задержанных. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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В Сургуте попавшие под "уголовку" "Свидетели Иеговы"* встретились с омбудсменом

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Теги: Свидетели Иеговы, арест, Наталья Стребкова



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