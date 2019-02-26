СМИ: ФСБ задержала боевиков, готовивших теракт у штаб-квартиры ГРУ

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки, готовил теракты в Москве, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, он отдал приказ о взрыве военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, а также о подрыве пассажиров железной дороги.

По данным источника, сотрудники ФСБ "вели" опасную группу еще с момента ее формирования.

Предполагаемые участники теракта были задержаны при приобретении опасного в обращении взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Нораки, по данным спецслужб, находится в иракском городе Мосул. Ранее террорист дистанционно организовал и контролировал в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане.

Ранее в МВД РФ заявили, что боевики массово перебрасываются неизвестными вертолетами из Пакистана в Таджикистан.

Не исключена подготовка провокаций с "выдавливанием" беженцев в сторону России. Замглавы МВД Игорь Зубов отметил, что приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют особого внимания, в связи с "идеологией, которую они сюда завозят".

В конце 2017 года в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.