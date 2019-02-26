Воронежские власти ставят подготовку к паводку на контроль

На прошедшем накануне еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области рассматаривали готовность региона к весеннему паводку, передает корреспондент Накануне.RU. Доклад о готовности гидротехнических сооружений к прохождению паводковых вод делал глава департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

По данным Карякина, на территории Воронежской области находится 1143 гидротехнических сооружения, из них 123 ГТС бесхозяйных. В рамках подготовки к прохождению половодья департаментом всем муниципалитетам были направлены письма с рекомендациями о проведении комплекса мероприятий, направленных на безаварийный пропуск талых вод. С целью проверки информации, предоставленной муниципальными образованиями, департамент провел выборочную проверку 16 ГТС в Калачеевском, Рамонском и Семилукском муниципальных районах. Как показала данная проверка в Рамонском районе к 2 ГТС, расположенным у с. Каверье и у хутора Панково, не прочищены дороги. Не произведено понижение уровня воды пруда у с. Каверье. На остальных 5 ГТС противопаводковые мероприятия проведены надлежащим образом. В Семилукском районе из 7 обследованных ГТС, на 2 ГТС не расчищены подъездные пути (ГТС расположены на реке Березовка у с. Троицкое, и на балке Ольшанка у с. Старая Ольшанка). В Калачеевском районе проверено 2 ГТС. Подготовка к паводку проводится в штатном режиме. Дороги к ГТС прочищены.

В целях установления оперативного обмена информацией в период подготовки и пропуска паводковых вод департаментом заключены соглашения с уполномоченными органами исполнительной власти Волгоградской, Липецкой, Тамбовской областей на сопредельных паводкоопасных направлениях. Это позволит оперативно принимать организационные решения и предупреждать риск возникновения ЧС на территории области.

Александр Гусев акцентировал внимание участников совещания на необходимости особого внимания к противопаводковым мероприятиям технического характера. "Организационных мероприятий достаточно проведено, но нам важно понимать, чтобы был еще достаточным уровень технических мероприятий, поэтому я прошу никому напряженность в этом вопросе не снимать, до паводка остался фактически месяц. Есть у нас соглашения о взаимодействии с коллегами из соседних областей, и должен быть установлен более оперативный вариант взаимодействия, прежде всего, с теми лицами, которые отвечают за гидротехнические сооружения, находящиеся выше по течению наших рек, в частности на реке Воронеж. Мы в прошлом году увидели, что сложности есть и нам нужно координировать действия по уровню воды в водохранилище, возможности подпора реки Усманка и так далее. Необходимо уже сейчас проработать план оперативного взаимодействия и меры при возникновении той или иной ситуации. Мы в этом месяце проведем выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где более широко будем рассматривать вопрос не только по состоянию гидротехнических сооружений, но и в принципе о пропуске паводковых вод на территории области. В том числе я прошу всех коллег из муниципальных районов и секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям подготовить исчерпывающий материал, который касается мест подтопления как жилого сектора, так и наших инженерных сооружений, и отчет о технических мероприятиях, которые мы провели за 2018 год с целью недопущения подтопления территорий", - сказал глава региона.

Губернатор также напомнил о необходимости страхования имущества в зонах, где существует опасность подтопления. "- Те жители, которые сознательно пошли в приближенные к воде зоны, понимая, что там периодически происходит подтопление, должны застраховать свое имущество. В противном случае мы компенсировать ущерб не будем. Я прошу оперативно закончить работу по территориям, которые подвергаются подтоплениям, в части строительства там объектов капитального характера. Эта работа уже на финальной стадии, но ее нужно завершить оперативно в этом году", - сказал Александр Гусев.