Депутат: Ответственность за "фейковые" новости должна ограничиться штрафом

Нижняя палата Федерального Собрания России рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности СМИ за распространение так называемых "фейковых" новостей уже в марте этого года.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе брифинга, посвященного очередному заседанию Законодательного собрания Свердловской области, где юрист выступает с докладом о деятельности возглавляемого им комитета.

"Есть разные позиции, вплоть до жесточайших, но я, например, сторонник того, чтобы были только штрафные санкции, пускай большие, но только денежные, без посадок", - сказал Крашенинников.

Кроме того, по словам депутата, в завершающей стадии находится работа над судебной реформой, а также по внесению поправок в Гражданский кодекс, уголовное и административное законодательство. В том числе готовятся новшества, связанные с наказанием лидеров организованных преступных групп (ОПГ): чтобы подвести таких граждан под "уголовку", будет достаточно доказать их верховенство в ОПГ.