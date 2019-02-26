Депутат: Ответственность за "фейковые" новости должна ограничиться штрафом

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО В России

Депутат: Ответственность за "фейковые" новости должна ограничиться штрафом

Нижняя палата Федерального Собрания России рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности СМИ за распространение так называемых "фейковых" новостей уже в марте этого года.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе брифинга, посвященного очередному заседанию Законодательного собрания Свердловской области, где юрист выступает с докладом о деятельности возглавляемого им комитета.

"Есть разные позиции, вплоть до жесточайших, но я, например, сторонник того, чтобы были только штрафные санкции, пускай большие, но только денежные, без посадок", - сказал Крашенинников.

Кроме того, по словам депутата, в завершающей стадии находится работа над судебной реформой, а также по внесению поправок в Гражданский кодекс, уголовное и административное законодательство. В том числе готовятся новшества, связанные с наказанием лидеров организованных преступных групп (ОПГ): чтобы подвести таких граждан под "уголовку", будет достаточно доказать их верховенство в ОПГ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат: Ответственность за "фейковые" новости должна ограничиться штрафом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Крашенинников, фейковая новость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 16:24 Мск Госдума запретила фейковые новости и оскорбление власти
Ранее 21.01.2019 15:55 Мск Профильный комитет Госдумы поддержал проект о наказании за фейковые новости и неуважение к власти
Ранее 21.01.2019 11:12 Мск Правительство поддержало проект о наказании за неуважение к власти и фейковые новости
Ранее 14.01.2019 19:24 Мск Введение ответственности за фейк-ньюс и оскорбление властей притормозили
Ранее 14.01.2019 14:50 Мск Генпрокуратура и Минюст не поддержали законопроекты о наказании за фейк-новости и оскорбления властей
Ранее 11.01.2019 12:08 Мск РПЦ поддержала штрафы для россиян за оскорбление власти
Ранее 11.01.2019 11:00 Мск "Не сахарные": Минкомсвязи дало отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей в Интернете
Ранее 10.01.2019 15:39 Мск Комитет Госдумы поддержал проект о запрете оскорбления власти в сети

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 498

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети