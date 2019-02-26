"Победа" оплатит лечение пятимесячной девочки: выпала из люльки, которую нёс по трапу бортпроводник
Авиакомпания "Победа" окажет материальную помощь девочке, пострадавшей после полёта из Махачкалы в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.
Девочка получила травму уже после посадки – на перроне на последней ступеньке трапа она выпала из люльки, в которой её нёс бортпроводник. Авиакомпания начала расследование трагедии.
"Бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребёнка, "Победа" компенсирует в полном объёме. У ребёнка - перелом носа, страшных последствий нет", - добавил пекревозчик.
Напомним, самолёт приземлился в Сургуте утром. Сотрудники уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверку случившегося.