26 Февраля 2019
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"Победа" оплатит лечение пятимесячной девочки: выпала из люльки, которую нёс по трапу бортпроводник

Авиакомпания "Победа" окажет материальную помощь девочке, пострадавшей после полёта из Махачкалы в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.
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Девочка получила травму уже после посадки – на перроне на последней ступеньке трапа она выпала из люльки, в которой её нёс бортпроводник. Авиакомпания начала расследование трагедии.

"Бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребёнка, "Победа" компенсирует в полном объёме. У ребёнка - перелом носа, страшных последствий нет", - добавил пекревозчик.

Напомним, самолёт приземлился в Сургуте утром. Сотрудники уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверку случившегося.

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"Победа" оплатит лечение пятимесячной девочки: выпала из люльки, которую нёс по трапу бортпроводник

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Теги: Победа, Махачкала - Сургут, ребёнок, бортпроводник, падение



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Ранее 26.02.2019 09:15 Мск Бортпроводница "Победы" уронила пятимесячную пассажирку рейса Махачкала – Сургут

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