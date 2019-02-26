В Латвии забеспокоились из-за стажировки Елизаветы Песковой в Европарламенте
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете выразила беспокойство из-за стажировки в нем дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой.
Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова проходит стажировку у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада. Имя Елизаветы также значится на сайте органа в графе "стажеры".
Как пишут латвийские СМИ, Сандра Калниете назвала работу дочери сотрудника Кремля в ЕП "недопустимой и компрометирующей структуру". Депутат уже написала обращение к руководству, где указала "главную опасность" - доступ Песковой к базам данных Европарламента.
Калниете уверена, что все это идет вразрез с требованиями безопасности. Сами Елизавета и Дмитрий Песковы пока не прокомментировали ситуацию, пишет Infox.ru.
Напомним, недавно британские СМИ заинтересовались недвижимостью Пескова и его жены, фигуристки Татьяны Навки.