Победил юриста и бывшего чиновника: депутаты назначили Елистратова главой Челябинска

Главой Челябинска избран Владимир Елистратов большинством голосов депутатов. Один парламентарий был против, передает корреспондент Накануне.RU.

Елистратов поблагодарил за оказанное доверие. "Работы много, будем работать вместе. Надеюсь на вашу помощь", - сказал он.

На заседании думы спикер ЗСО Владимир Мякуш предложил взять кандидатов, которые не были избраны, в кадровый резерв, а также пригласил их в партию "Единая Россия".

Напомним, пост главы города стал вакантным после отставки Евгения Тефтелефа, который позже получил должность вице-губернатора области. Врио был назначен Владимир Елистратов.

В декабре депутаты гордумы объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Документы для участия в конкурсе подали 16 человек, по итогам которого на пост главы Челябинска были рекомендованы врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович. Однако позже Орел снял свою кандидатуру с конкурса.