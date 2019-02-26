В Прикамье до 1 мая найдут "хозяина" для всех многоквартирных домов

В Прикамье в 1,7 тыс. многоквартирных домах не выбран способ управления - нет управляющей компании, ТСЖ и ЖСК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Проблема накануне обсуждалась на совете глав муниципальных образований, который провел губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что часть из этих домов (544 дома) сейчас находятся в конкурсных процедурах – есть шанс, что ситуация изменится.

"Тем не менее, есть ряд территорий, где ситуация стоит наиболее остро: Красновишерский, Александровский, Кизеловский, Чусовской районы, антилидер – Кунгур (300 домов без управления)", сообщил губернатор и подчеркнул, что недостаточное внимание к этому вопросу несет массу рисков, в число которых входит безопасность жильцов, некачественная подача коммунальных ресурсов, зимой люди мерзнут без горячей воды, копятся долги перед ресурсниками.

В качестве примера глава региона привел дом в Добрянке. Напомним, три очереди дома, в котором 160 квартир из 281 принадлежат сиротам, построены и сданы в 2015-17 гг. В большинстве квартир холодно, на стенах – трещины, не работают лифты. При этом дом долго не принадлежал ни одной УК. В феврале из-за нарушений при вводе дома в эксплуатацию прокуратура возбудила уголовное дело. Глава региона лично выезжал в Добрянку, ознакомился с ситуацией и пообщался с жильцами.

Максим Решетников подчеркнул, что ситуации бывают разные и иногда найти управляющую компанию непросто, однако закрывать глаза на проблему нельзя. Важно искать способы решения проблемы, поскольку это зона ответственности муниципальных властей.

Руководитель инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков подчеркнул, что рычагов для определения способа управления домом у местных властей более чем достаточно, и если собственники не выбрали способ управления, муниципальные власти должны провести конкурс по выбору управляющей компании, либо передать дом под управление муниципальной УК. Создание муниципальных УК в рамках объединительного процесса, по мнению Максима Решетникова необходимо.

По итогам заседания губернатор поручил найти "хозяина" для каждого дома без способа управления.

"Это наша согласованная позиция с краевой прокуратурой. И неисполнение этого я расцениваю как не исполнение прямых полномочий органов местного самоуправления", - заявил глава региона. Срок для муниципалитетов на передачу домов под управление - до 1 мая 2019 г.