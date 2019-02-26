26 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Депутат гордумы Екатеринбурга назвал работу местной полиции неудовлетворительной

Часть депутатов городской думы Екатеринбурга осталась недовольна работой городской полиции. На очередном заседании с докладом выступил начальник УМВД Сергей Кулагин. Согласно документу, количество преступлений по сравнению с 2017 годом снизилось, а раскрываемость растет. Однако народный избранник Константин Киселёв предложил признать работу УМВД по Екатеринбургу неудовлетворительной, но его никто не поддержал, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным депутатов, сотрудники полиции занижают статистику преступности в Екатеринбурге. Эту позицию озвучила и прокурор города Светлана Кузнецова. Полиция также не предоставила данные о количестве отказов в возбуждении уголовных дел.

"Таких дел около 80%. Количество преступлений намного больше, чем есть. Украли телефон - всё равно не найдут, а какой смысл обращаться? И таких случаев десятки и тысячи. Считаю, что имидж полиции на чрезвычайно низком уровне", - добавил Киселёв.

По данным Кузнецовой, в 2018 году полиция зафиксировала 14,5 тыс. отказов в возбуждении уголовных дел, но 2,5 тыс. заявлений оспорили сотрудники прокуратуры. Дела были возбуждены.

Депутат Колесников же попросил полицию сосредоточиться на преступлениях в городе.

"Я не согласен, что сотрудники полиции не работают. Работа ведётся, но не во всех отделениях. Напрягает, что МВД следит за общественными трендами. Давайте полиция будет работать и выполнять свои функции", - заявил он.

Депутат добавил, что плохо организована работа и участковых.

Начальник УМВД пообещал ответить в письменном виде на все вопросы, которые возникли у депутатов.

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Депутат гордумы Екатеринбурга назвал работу местной полиции неудовлетворительной

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Теги: городская дума, полиция, мвд, работа, депутаты, преступность



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