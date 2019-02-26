Под Красноярском люди вышли на стихийный митинг из-за слухов о закрытии единственной больницы

В городе Сосновоборск Красноярского края 25 февраля состоялся многочисленный стихийный митинг после слухов о планах властей закрыть единственную в городе больницу.

Жители уверены: в больнице идут увольнения врачей, а на повестке дня - ее полное закрытие. Вышедшие на акцию протеста горожане заявляют, что останутся без медицинской помощи, за ней придется ехать в Красноярск, расположенный в 35 км.

До этого местные активисты пытались согласовать с городскими властями митинг в защиту больницы, но получили отказ.

Видео с митинга появилось в Сети.

Перед акцией в социальных сетях появилась информация, что роддом и стационар в госпитале закрывают. Сообщалось, что якобы уже уволились заведующие родильным и терапевтическим отделениями, заведующий реанимацией, врач УЗИ и врач-рентгенолог.

В краевом минздраве все слухи о закрытии больницы опровергают. Между тем, местные СМИ в начале января выпустили репортаж о том, что врачи и медсестры жаловались на невыплату зарплат и угрожали забастовкой и увольнениями.

Напомним, ранее сотрудники роддома №10 в московском районе Зюзино, которому предстоит расширение в связи с реновацией, договорились с инициативной группой о проведении митинга за сохранение медицинского учреждения.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве была приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения, опасаясь полного закрытия этого роддома, собрал подписи в поддержку его сохранения.

13 февраля представители департамента должны были встретиться с коллективом роддома и отчитаться о подготовке прозрачного плана-графика по проведению изысканий о капитальном ремонте здания и устранению недостатков. Однако чиновники не явились на встречу, поэтому работники роддома решили прийти к ним сами. 14 февраля сотрудники роддома взяли в осаду ДЗМ.