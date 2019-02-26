Работодатели нарушают права не только трудовых мигрантов, но и коренных свердловчан

Трудовые права жителей Среднего Урала зачастую нарушаются так же, как и права трудовых мигрантов, не получающих вовремя или не в полном объёме заработную плату. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая с ежегодным докладом о своей деятельности перед депутатами регионального парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам омбудсмена, в регионе действуют отлаженные мошеннические схемы, когда с работниками не заключаются трудовые соглашения.

"Без помощи полиции здесь не обойтись", - констатировала уполномоченный по правам человека, отметив, что уже обратилась к силовикам с просьбой взять на контроль ситуацию с невыплатой заработной платы.

Кроме того, большую тревогу Мерзляковой вызывает банкротство предприятий. Она привела в качестве примера Дегтярскую швейную фабрику, чьё имущество в 2014 году эксперты оценили в 14 млн руб., но недавно предприятие продали за 500 тыс. руб. В итоге сотрудники не получили положенную заработную плату, предусмотренную процедурой банкротства.

"Никто за создавшуюся ситуацию, как и в ряде других случаев, не ответил", - подчеркнула Мерзлякова, указав, что правоохранительным и надзорным органам следует обратить особое внимание на эту проблему, наказывая нерадивых работодателей, в том числе, по уголовным статьям.