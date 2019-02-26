"Не орел"! У Елистратова отвалился спойлер

В конкурсе на пост главы Челябинска - минус кандидат.

Глава Ленинского района Александр Орел снял свою кандидатуру с рассмотрения. Сегодня он написал соответствующее заявление, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, 46-летний педагог (физика, астрономия) по образованию Александр Орёл получил пост главы Ленинского района Челябинска еще в 2011 году, в бытность сити-менеджером города Сергея Давыдова. Наблюдателями и экспертами выдвижение главы Ленинского района на конкурс воспринималось как "техническая" поддержка кандидата врио главы Владимира Елистратова, мало кто всерьез воспринимает и тем более готов рассматривать фигуру Орла как самостоятельную.

Таким образом, помимо Елистратова, продолжает участие в конкурсе адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный. Сегодня, 26 февраля, с кандидатурой должны определиться депутаты гордумы.