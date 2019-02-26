Депутата заксобрания Прикамья расстрелял судимый за истязания житель Соликамска

Задержан подозреваемый в покушении на депутата краевого заксобрания от КПРФ Илью Кузьмина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управлении СКР.

Напомним, 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от неё. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошёл "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика.

Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.