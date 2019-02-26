Взрыв произошел на судне российской компании, попавшей под санкции США

На грузовом судне "Партизан", которое принадлежит попавшей под санкции США судоходной компании "Гудзон", произошел взрыв.

Инцидент произошел в Японском море. Судно перевозило металлолом и следовало в Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора по управлению флотом компании Олега Аникина.

По его словам, взрыв произошел на носу корабля. Аникин уточнил, что пробоина находится выше ватерлинии, загибами вовнутрь, "как будто что-то извне прилетело". В результате произошедшего никто не пострадал, судно осталось на ходу. Пожар потушили члены экипажа.

Напомним, 21 января два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. В результате происшествия погибли более 10 человек - граждане Индии и Турции.

По данным СМИ, одному из танкеров был запрещен вход в российский порт Темрюк из-за санкций США. Reuters передал, что по этой причине сжиженный газ перегружался в открытом море с одного судна на другого, в результате чего и произошло возгорание.

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