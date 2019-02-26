Ни слова о Госдуме: Шипулин сходил на "Вечерний Ургант" и сыграл в "офисный биатлон"

Уральский биатлонист Антон Шипулин, в прошлом году завершивший карьеру и собирающийся стать депутатом Госдумы, принял участие в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале. Однако о своем выдвижении предпочел умолчать, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в региональном исполкоме "Единой России" не делают особого секрета, что Шипулин на днях сделает соответствующее заявление о своем участии в борьбе за мандат от Серовского избирательного округа. А на вопрос, есть ли все-таки спортсмен в списке возможных кандидатов в Госдуму, секретарь свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий ответил: "Пока никого нет, хотя мы с Антоном Владимировичем общались".

В понедельник Шипулин стал гостем "Вечернего Урганта". Он рассказал, что будет комментировать чемпионат мира по биатлону, который стартует в начале марта, признался, что до сих пор тренируется, и подарил ведущему Ивану Урганту лыжи. Также они сыграли в "офисный биатлон", катаясь по студии на креслах и сбивая стаканчики на скорость. В этом своеобразном соревновании победил Антон.

Однако в ходе программы ему так и не был задан вопрос о возможном будущем в Госдуме. Сам Шипулин эту тему также предпочел не затрагивать. Между тем, на минувшей неделе он побывал в Серове, где на лыжной базе "Крутой лог" встретился с юными спортсменами и провел для них небольшой мастер-класс.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram порадовался за уральского спортсмена.

"Рабочая неделя - в Серове, а сегодня наш парень - на Первом канале!", - написал глава региона.

Однако не все пользователи соцсети его поддержали.

"Счас из каждого ящика будет морда его... лишь бы в депутаты пропихнуть очередного бесполезного спортсмена", "Новый псевдо-депутат-спортсмен", "Евгений Владимирович, депутатом быть может каждый, а вот детский тренер-олимпийский чемпион очень пригодится отечественному спорту!", "Губернаторская поддержка "народного" депутата", - комментируют подписчики.

Напомним, выборы в Госдуму, в которых может принять участие Шипулин, состоятся 8 сентября.