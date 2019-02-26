Прокуратура обжаловала "условку" экс-главы Тюмени за смерть в аварии двоих людей

Подана апелляция на приговор бывшему главе Тюмени Дмитрию Еремееву, который получил "условку" за смерть в аварии двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, Еремеев 23 июня 2018 года, совершая на "Тойоте" обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой "Тойотой", оба пассажира которой погибли на месте. У одной из жертв остались четверо детей и беременная жена. Ранее уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание за случившееся – штраф в 160 тыс. руб. – вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Как выяснилось в ходе повторного следствия, Еремеев находился в своем автомобиле не один, а с тремя местными юношами, которых он подобрал на трассе, чтобы подбросить в город. На суде они дали показания, что экс-чиновник ехал со скоростью в 120-140 километров в час, однако сам Еремеев утверждает, что скорость была ниже. Кроме этого гособвинитель указал на детализацию звонков Еремеева, согласно которой, во время удара на телефон был совершен звонок. В итоге суд наказал его тремя годами условно.

Прокуратура обжаловала это решение в связи с мягкостью. Апелляцию рассмотрит коллегия Тюменского областного суда. Добавим, после приговора Еремеева исключили из "Единой России".