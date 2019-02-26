Число малых и средних компаний в России ежегодно уменьшается на 6–7%

В российских регионах снижается численность небольших компаний. В то время, как количество микропредприятий увеличивается, число малых и средних компаний уменьшается со скоростью 6–7% в год.

В едином реестре субъектов МСП по состоянию на 10 января 2019 г. находится 6,04 млн организаций, что лишь на 0,03% больше, чем годом ранее, подсчитали в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Динамика может свидетельствовать о проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса. Падение численности компаний МСП зафиксировано в 57 субъектах РФ, сообщает "Коммерсант" ссылкой на исследование.

На микропредприятия (количество работников - не более 15 человек) приходится 95,5% сегмента МСП. Число малых и средних компаний за год сократилось на 6,1% и 7,3% соответственно. Сокращение сектора негативно сказывается на занятости, за год число работников в МСП сократилось на 1,5% или на 223 тыс. человек.

В "Опоре" предполагают, что причиной снижения числа малых и средних компаний может быть сжатие реального сектора. "Играет роль комплекс факторов: пятый год подряд падают реальные располагаемые доходы населения, в 2018 году никаких улучшений административного климата не произошло, растет налоговая нагрузка", - говорит вице-президент "Опоры" Владислав Корочкин.