Суд в Испании назначил слушания по делу певицы Шакиры

Певица Шакира предстанет по обвинению в уклонении от уплаты налогов перед испанским судом 12 июня.

По данным агентства Europa Press, иск прокуратуры касается шести эпизодов уклонения от уплаты налогов. Шакира могла использовать 14 компаний для сокрытия доходов. В частности, речь идет о сумме в 14,5 млн евро, передает Regnum.

Как полагают испанские налоговики, певица проводит в Барселоне более половины года, то есть фактически является резидентом страны. Напомним, в Испании живет и работает ее гражданский супруг, футболист Жерар Пике.

Ранее сообщалось, что Шакира, вероятно, будет опротестовывать решение налоговой службы в суде.