Росгидромет получит государственные деньги на исследование Арктики

На исследование Арктики российские власти выделят более 868 млн руб., эти деньги получит Росгидромет, пишет РИА "Новости".

Средства направят на организацию и проведение исследований "Трансарктика-2019". Деньги будут выделены из резервного фонда российского правительства.

Деньги направят на совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике. Также ученые проведут мониторинг загрязнения Арктического региона.