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Общество Тюменская область

На тюменскую многострадальную "круглую баню" вышли питерские инвесторы, но не все так просто

В Тюмени может появиться планетарий — уникальное научно-техническое и образовательное пространство. Как написал автор проекта Евгений Гудов, идея разместить филиал питерского планетария появилась у него после посещения Тюмени. В качестве площадки под проект рассматривается знаменитая "круглая баня" — единственный памятник конструктивизма в областной столице, судьба которого уже много лет остается под вопросом. В настоящее время здание находится в собственности у мэрии и носит статус выявленного объекта историко-культурного наследия региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Кажется, скоро в Тюмени появится Планетарий и открытое научно-техническое пространство YotaLab. Я продолжаю искать самые неординарные места для популяризации науки. Ряд встреч, да и вся моя поездка прошли успешно. Тюмень — прекрасный, чистый, благоустроенный город, отличный пример для подражания! Отдельное спасибо "Опоре России" и администрации города", — сообщил Евгений Гудов.

По информации Накануне.RU, встреча с главой города Русланом Кухаруком состоялась на прошлой неделе, там и обсуждалась данная инициатива. Правда, пока в мэрии официально не комментируют появившиеся сведения.

баня Ленина 3(2013)|Фото: Накануне.RU

По нашим данным, вопрос о сохранении бани сейчас решается в одном из подведомственных муниципальных учреждений профильного городского департамента. На "круглую баню" претендует еще несколько инвесторов, которые заинтересованы получить бесхозное историческое здание на льготных условиях в самом центре Тюмени по программе "аренда памятника за 1 руб.".

Напомним, что несколько лет назад городские чиновники объявили о сносе здания под автомобильную парковку, перед этим лишив памятник охранного статуса, однако из-за волны возмущения со стороны общественности "круглую баню" не тронули. В итоге активистам удалось вернуть статус объекту, а экс-губернатор Тюменской области, а ныне – глава Минстроя Владимир Якушев неоднократно публично обещал, что здание отдадут молодежи или под арт-пространство.

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На тюменскую многострадальную "круглую баню" вышли питерские инвесторы, но не все так просто

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Теги: круглая баня, планетарий, Евгений Гудов, YotaLab



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Ранее 29.05.2014 08:48 Мск Общественники Тюмени предлагают открыть в круглой бане Арт-резиденцию
Ранее 03.07.2013 15:41 Мск В Тюмени сохранят круглую баню
Ранее 24.06.2013 09:22 Мск "Встали грудью за баню": общественники Тюмени призвали прекратить "раздевать исторический центр"

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