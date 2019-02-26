Жена погибшего в Испании Игоря Малашенко Божена Рынска собирается от него забеременеть

Жена бизнесмена и одного из сооснователей телеканала НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска (44) начала комментировать смерть супруга.

Напомним, накануне стало известно, что 64-летний Малашенко скончался в Испании, где у него был дом в элитном поселке Сотогранде. По предварительным данным, возможно, мужчина покончил с собой.

Месяц назад Малашенко женился на Рынске, с которой до этого сожительствовал на протяжении семи лет. Примерно в это же время в активную стадию вступил его бракоразводный процесс в США со второй женой Еленой Пивоваровой. Супруги вроде как развелись, но продолжали делить имущество. Рынска открыто конфликтовала с бывшей женой Малашенко, ситуация явно отражалась на здоровье пожилого бизнесмена.

На своей странице в Facebook Божена пишет, что сейчас ей не хочется жить, но она собирается родить ребенка от погибшего супруга, воспользовавшись замороженными ранее эмбрионами из своего и его генных материалов.

Вот что пишет Рынска: "Я прошу пожалеть меня, не пытаться охотиться за мной с телекамерами. Не надо добивать. Охотой на меня вы добьетесь только того,что покончу с собой и я. Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, - у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка. Пожалуйста, не охотьтесь за мной сейчас, не надо. Я убита, и я этого не переживу".