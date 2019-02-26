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Политика В России

Песков опроверг сообщение Bloomberg о реакции Путина на арест Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Blomberg о том, что Владимир Путин якобы поддержал позицию следствия по делу Baring Vostok.

Напомним, американское агентство сообщило, что, по мнению Путина, материалы дела по обвинению Майкла Калви в мошенничестве свидетельствуют о наличии состава преступления в действиях инвестора.

По словам Пескова, Путин, высказываясь о деле Baring Vostok, не оправдывал возбуждение уголовного дела, он только "констатировал факты".

Представитель Кремля отметил, что никаких своих предпочтений президент не высказывал, передает Regnum.

Ранее инвестиционный фонд Baring Vostok попросил президента России ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и еще нескольких сотрудников.

В открытом письме на сайте фонда отмечается, что уголовное преследование произошло на фоне корпоративного спора в ПАО "КБ Восточный" - между фондами Baring Vostok с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка - с другой.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд руб.

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Песков опроверг сообщение Bloomberg о реакции Путина на арест Калви

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Теги: владимир путин, майкл калви, дмитрий песков



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